Wi-Bike: De nieuwe generatie onder de e-bikes

De Wi-Bike is niet zomaar een e-bike. Met verschillende functies kun je je fietsgedrag uiterst nauwkeurig in de gaten houden. Op het display van de fiets en in de app op je smartphone, kun je al deze informatie terugvinden. Zo werkt de app als een personal trainer en kun je zien hoeveel calorieën je al hebt verbrandt en je hartslag meten. In de fiets zit een anti-diefstal systeem. Wanneer jij je fiets ergens hebt neergezet en iemand jouw fiets probeert te stelen, krijg je een melding op je telefoon. Via gps kun je de fiets dan terugvinden. Ook kun je de route die je hebt gereden, delen op social media.

Dat Milaan geen fietsstad is, weten we allemaal. Daarom heeft Piaggio voor ons een route door het park uitgestippeld.

Als ik de fiets van de standaard haal, merk ik dat de fiets vrij zwaar is. De fiets is niet heel soepel aan de hand. Als je het display op het stuur aan zet, zet je ook meteen de fietsondersteuning aan. Ook je telefoon op het stuur zetten. In de app kun je meteen zien hoe hard je fietst, hoeveel calorieën je verbrandt en hoeveel kilometer de accu nog meegaat voordat je hem moet opladen. Via de knoppen op je stuur kun je het assistance level bepalen. Hiermee kun je aangeven hoeveel ondersteuning je wil krijgen bij het trappen.

Het fietsen is even wennen. Ik trap één keer en vlieg meteen drie meter vooruit. Even het assistance level naar beneden aanpassen dus. Een paar bochten verder ben ik helemaal gewend. Het fietst heerlijk. De trapondersteuning is zo in te stellen dat je nog steeds het gevoel hebt dat jij de macht hebt over het stuur en hoe hard je gaat.

De stad in



Wij Nederlanders zijn wel wat meer dan een park gewend en dus was het tijd om de stad in te gaan. Als fietser heb je hier geen normale fietspaden, dus je fietst of op het voetpad of op de weg. Kriskras tussen de auto's, voetgangers en de vele scooters door, komen we bij het echte Milaan.

Hier heb je pas echt door wat deze fiets kan. Snelheid maken, remmen, stoepje op, stoepje af, behendig door de menigte rijden (zonder iemand aan te rijden!).