Je kan nu live je locatie delen op WhatsApp

Je bent ergens in een park en je vrienden komen straks naar jou toe. Maar hoe moeten zij je vinden als je niet precies je locatie weet? Tot nu toe kon je dat oplossen door je locatie via Google Maps door te sturen. WhatsApp maakt het delen van je locatie nu nog makkelijker met een nieuwe functie.

Live locatie

Met de nieuwe Live Location-functie kun je je huidige locatie delen in een chatgesprek. De optie vind je door in je tekstvenster binnen een WhatsApp gesprek naar je bijlagen te gaan en op de functie te drukken. Zodra je je locatie hebt gedeeld, kunnen alle deelnemers in je chatgesprek jouw locatie volgen.

Verander je even van zitplek in het park? Dan hoef je niet opnieuw jouw locatie te sturen. Natuurlijk blijven je vrienden jou niet voor eeuwig volgen. Ze hoeven lang niet altijd te weten waar jij bent. Je kan van tevoren inschakelen of je 15 minuten, een uur of 8 uur lang je locatie wilt delen.

Alle gegevens die je deelt in je groep worden uiteraard beschermd verzonden. Zo belandt je locatie niet per ongeluk in een gesprek met je ex. Toch wel zo handig. De functie wordt de komende weken beschikbaar gemaakt op zowel Android- als iOS toestellen.