Dit is wat je dit jaar van TedxAmsterdam kunt verwachten

Ted Talks staat misschien wel bekend als het meest inspirerende platform ter wereld. In tientallen steden wereldwijd geeft de conferentie mensen de kans om hun verhaal te doen. Het programma werd 25 jaar geleden voor het eerst opgezet. Sinds 2009 wordt ook ieder jaar in onze hoofdstad Amsterdam het jaarlijkse TedxAmsterdam georganiseerd.

One Step Beyond

Elk jaar staat er een thema centraal zoals levensverhalen, een visie op het jaar 2020 of het doorbreken van barrières. Dit jaar neemt Ted het een stapje verder met het thema 'One Step Beyond'. Binnen dit thema worden drie onderwerpen behandeld, waaronder Human, Intelligence en Nature.

Je kan op zoveel gebieden een stapje verder gaan: net iets meer plantjes groeien, dagelijkse taken meer automatiseren of mindfulness apps oprichten. Maar wat zijn hier kenmerkende voorbeelden van? Tot hoever willen we gaan?

Sprekers

Tijdens TedxAmsterdam krijg je een kijkje in een compleet andere wereld. De Zwitserse ondernemer Laurent Haug komt vertellen over hoe wij kunnen bijdragen aan de wereld. Hoe zorgen wij er samen voor dat moeder Aarde het nog even volhoudt? Ook de technologieën die wij gebruiken kunnen te ver gaan. Technologist en filosoof Koert van Mensvoort komt vertellen over de natuur van technologie. Terwijl Mensvoort duikt in de soms menselijke innerlijke natuur van technologie, brengt product ontwerper Ermi van Oers deze twee letterlijk samen. Zij laat zien hoe je zelfs technologie kan laten groeien als een plant: "De natuur kent zo veel slimme oplossingen. Ik wil mensen inspireren met de potentiële kracht die schuilt in natuurlijke processen", vertelt Van Oers.

Naast bovengenoemde sprekers komen nog acht andere sprekers hun inspirerende verhalen vertellen bij TedxAmsterdam 2017.

TedxAmsterdam Award

TedxAmsterdam wil blijven inspireren, niet alleen met uitgenodigde sprekers, maar ook met jouw eigen verhaal. De organisatie nodigde iedereen uit om mee te doen aan een wedstrijd waarbij deelnemers kans maken op hun eigen pitch bij Ted.

Uit dertig inzendingen werden uiteindelijk vijf finalisten gekozen. Zij komen dit jaar voor een jury hun ideëen presenteren. De winnaar mag met de TedxAmsterdam Award naar huis. Wil jij dit allemaal zien? De tickets voor 17 november a.s. zijn inmiddels uitverkocht, maar je kan het event terug zien op deze link.