Deze datinggame brengt literatuur tot leven

De uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en Stichting Society of Play werkten samen aan een app. In de app probeer je door brieven te schrijven het hart van Violet te veroveren. Violet is een bekend personage uit het boek 'Huid en Haar' door Arnon Grunberg en komt dit keer echt tot leven. De brieven die Violet terug schrijft, zijn door de auteur zelf geschreven.

Het doel

Uiteindelijk is het doel van het spel om een uitnodiging voor een ontmoeting te winnen. Hier maak je kans op door het hart van Violet te veroveren via brieven. De verliefdheid van Violet jegens jou stijgt als je over onderwerpen schrijft die de personage interesseren. Uiteraard helpt het als je Violet al kende van het boek waar zij in verscheen, maar dit is niet noodzakelijk. Je kan ook gebruik maken van een speciaal kladblok dat je helpt met het zoeken naar interessante onderwerpen.

Lukt het je niet om het hart van Violet te veroveren, dan wijst ze je keihard af. En dat in een stijl die alleen Grunberg kan overbrengen.