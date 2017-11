Claartje Rose motiveert mensen hun mooiste herinneringen tastbaar te maken #reinventmemories

Claartje Rose, een van de grootste social influencers van Nederland, heeft een video uitgebracht als ode aan haar moeder en alle mooie herinneringen die ze samen hebben.

De video is het resultaat van een samenwerking tussen Claire en HP, en draait om het tastbaar maken van je herinneringen. Die blijven nu nog te vaak verstopt op de smartphone of op social media.

Claartje Rose: "Voor mijn werk ben ik eigenlijk constant online bezig en de Sprocket deed mij beseffen dat het gevoel om een foto daadwerkelijk in je handen te hebben bijna niet te evenaren is. Iedereen bewaart z’n foto’s tegenwoordig op een smartphone, maar we doen er verder helemaal niets meer mee en dat is zonde."