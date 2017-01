Chatbot van NOS praat je bij over het nieuws via Facebook Messenger

Chatbots kennen we al langer dan vandaag, maar de functie wordt nog niet veel gebruikt in Nederland. Vooral niet in de media, tot nu! De NOS lanceert een chatbot die te gebruiken is via Facebook Messenger. Met NOS Update krijg je elke werkdag een overzicht van het laatste nieuws, maar je kunt als gebruiker ook zelf vragen om het laatste nieuws over een bepaald onderwerp.

Je begint een gesprek met de NOS chatbot via Facebook Messenger, zowel op de app als op de desktop versie. Je krijgt direct een voorbeeld te zien met hoe de dagelijkse updates er uit zien, zodra je op de button ‘Aan de slag’ klikt. Zo krijg je iedere dag een weersvoorspelling en de headlines uit het nieuws van die dag. Om de chatbot zo realist over te laten komen, gebruikt NOS Update emoticons om het bericht op te vrolijken.

Daarnaast kun je vragen naar nieuws over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: Wat is het laatste nieuws over Donald Trump? Na deze vraag stuurt de chatbot drie artikelen die over dit onderwerp gaan.

Door juist op deze bestaande platforms een chatbot aan te bieden kunnen we een nieuw publiek bereiken dat wel gebruik maakt van Facebook Messenger, maar niet zo snel een nieuwsapp gebruikt of een nieuws-site bezoekt. Als het experiment goed werkt, dan kunnen we de chatbot steeds verder ontwikkelen waardoor de conversatie nog natuurlijker aanvoelt. - Lara Ankersmit, hoofd Digitale Media