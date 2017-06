Ben jij een Techionista? Hack met ons mee!

Ben jij een vrouwelijke IT'er en vind je dat werken in de IT niet per definitie een mannenwereld is? Dat vinden wij ook! 1 juni organiseren we een kart hackathon bij Coronel waar Internet of Things, Big data, de Hololens en women in IT bij elkaar komen! Dit keer alleen voor vrouwelijke techies. Durf jij het aan? Aanmelden kan hier!

In november organiseerden we de kart hackathon voor de eerste keer. Benieuwd naar de aftermovie? Een dag vol met karts en techniek staat garant voor mooie oplossingen en fun. Denk jij de hololensapplicatie te kunnen optimaliseren? Denk je nog betere ideeën te hebben voor het tonen van de ideale lijn, de snelheid, positie op de baan, nog af te leggen afstand of game elementen? Doe dan mee!

Het volledige programma wordt nog bekendgemaakt, maar reserveer donderdag 1 juni in ieder geval vast in je agenda! We gaan samen 12 uur hacken, de applicatie testen op de kart en de kartbaan van Coronel de slimste van Nederland maken!

Spreekt dit jou aan? Meld je dan nu aan! Er zijn maximaal 30 plekken beschikbaar.

Voor eten wordt uiteraard gezorgd, aan het eind van de avond staat er een bus naar Hilversum station voor je klaar en niet te vergeten valt er een mooie prijs te winnen.

Heb je vooraf al vragen? Dan kun je altijd contact opnemen via communicatie@caesar.nl of 088-2406166.