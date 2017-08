Altijd up-to-date tijdens je vakantie met Skoep

Zie je ook door de bomen het echte nieuws niet meer? Skoep Nieuws biedt hulp! Met deze app creëer je een volledig gepersonaliseerd nieuwsoverzicht in één app waardoor je ook op het strand, altijd snel up-to-date bent.

Met Skoep heb je toegang tot al het nieuws uit meer dan 100 Nederlandse bronnen. Je geeft aan welke bronnen je graag leest; van nationale en internationale kranten tot het lokale streekblad en social media-kanalen. Dit nieuws wordt verzameld op een speciale pagina. Ook ontvang je als eerste alle nieuwtjes of ‘Skoeps’ in de buurt of op jouw interessegebied.

Verder kun je binnen Skoep extra bronnen selecteren en zelf pagina’s toevoegen over onder meer gezondheid, technologie of Formule 1. En heb je een dag geen zin in slecht nieuws? Lees dan de pagina met ‘positief nieuws’.

De Android-versie van Skoep werd enige tijd geleden al geïntroduceerd en telt inmiddels 1,2 miljoen gebruikers. De app is recentelijk volledig vernieuwd waardoor deze nu nog sneller en flexibeler is. Op basis daarvan is de iOS-versie ontwikkeld.