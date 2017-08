5 gouden tips voor dé perfecte Tinder foto

Geef toe, iedereen heeft weleens gebruik gemaakt van de dating-app Tinder. Of het nu in een melige bui was of juist uit complete wanhoop. Stiekem vinden we het hartstikke leuk om mensen op basis van hun uiterlijk te beoordelen. Maar hoe zorg je ervoor dat de meesten naar rechts swipen als ze jouw foto zien? Onderzoek Een team neurowetenschappers van het onderzoeksbureau ST&T Research onderzocht wat onze hersens kunnen vertellen over hoe wij naar Tinder foto's kijken. Zij ontwikkelden 30 realistische Tinder foto's en legden deze voor aan 27 participanten (14 mannen, 13 vrouwen). Het enige wat ze hoefden te doen is naar links of rechts swipen. Terwijl de deelnemers dit deden, hadden zij een speciale headset op die hun hersenactiviteit kon meten en werden hun oogbewegingen gemeten met een Eye Tracker. Op basis van de resultaten, stelden de onderzoekers een vijftal factoren op die belangrijk zijn voor de ideale Tinder-foto.

1. Contrast Het is heel belangrijk dat de foto echt draait om jou en je niet wegvalt. Heb je donker haar? Dan is het niet zo slim om voor een donkere of zwarte achtergrond te staan. Zo valt het belangrijkste onderwerp van de foto - jij! - helemaal weg. Houd dus rekening met donker, licht en kleur.

2. Achtergrond De onderzoekers van AT&T noemen het ook wel 'achtergrondvervuiling': zoveel chaos op de achtergrond dat je niet meer weet waar je moet kijken. Pro-tip: zorg ervoor dat mensen niet te veel door kleuren en vormen worden afgeleid. Houd het simpel en neutraal, met jou in de spotlight. De achtergrond vervagen en jouzelf scherpstellen, kan dit al gedeeltelijk oplossen.

3. Mensen Het is natuurlijk heel leuk om te laten zien hoeveel vrienden jij hebt, maar houd dit voor de overige sfeerfoto's. Jouw profielfoto moet echt om jou draaien, dus laat dan ook duidelijk zien wie jij bent. De hersenen moeten in een milliseconde kunnen registreren wie op de foto bij de beschrijving hoort.

4. Compositie Om de een of andere reden hebben onze hersenen voorkeur voor slechts een deel van iemands' lichaam. Zorg er dus voor dat de foto niet te dichtbij maar ook niet te ver van jou af wordt genomen. Zolang je torso en hoofd in beeld zijn, is dit al snel goed.

5. In your face Haal al die belemmeringen uit je gezicht. Zonnebril? No go. Eten in je mond? Liever niet. Als je iemand wil verleiden om naar rechts te swipen, moet je dat natuurlijk doen met jouw eigen gezicht en niet die leuke Ray Ban zonnebril. Houd het neutraal en overtuig de ander met je beste kenmerk (of dat nu je ogen zijn, je lippen of je neus).