Mode-icoon Vivienne Westwood zet zich in voor duurzame fashion industrie

Vivienne Westwood staat bekend als een van de grootste mode-iconen ter wereld. Toch is de Britse madame veel meer dan dat. Zij zette zich haar hele leven ook in voor het klimaat en dierenrechten. Nu zet zij forse stappen voor een groenere toekomst met een nieuwe campagne.

Groene campagne

De mode-ontwerpster zet zich samen met de burgemeester van Londen in voor het Positive Fashion Initiative met de campagne SWITCH. De campagne roept modemerken en mode bedrijven op om zich aan een groene energieleverancier te verbinden.

Het streven is om voor 2020 alle bedrijven te laten 'switchen'. Het initiatief heeft alles te maken met het Klimaatakkoord dat in 2020 in Parijs wordt gehouden. Deelnemende landen hopen tijdens het akkoord afspraken te maken over het veranderende klimaat, met als doel gevaarlijke niveaus van klimaatverandering te voorkomen.

Grote namen

Westwood hoopt met de campagne een domino-effect op gang te zetten waarbij wereldwijd bedrijven worden aangemoedigd na te denken over hun energievoorzieningen. De eerste stap is alvast genomen. Grote namen in de mode-industrie hebben zich al aangesloten, waaronder Marks & Spencer en Stella McCartney.

Bekijk Vivienne's oproep hieronder: