Inspiratie voor Valentijnsdag: Maak je eigen mixtape op vinyl

Beter te vroeg dan te laat toch? Terwijl je nog bij moet komen van de feestdagen en de jaarwisseling, is het alweer bijna tijd voor de volgende 'feestdag'. Valentijnsdag staat voor de deur en dat betekent: extra tijd met je geliefde doorbrengen (en heel veel chocola snoepen natuurlijk!).

Omdat een doosje bonbons leuk is, maar verre van origineel, kan je nu ook een zelfontworpen muziekplaat cadeau doen. Hoe cool is dat!? Bij Vinylify kun je je eigen muziek laten 'snijden' op een limited edition hartvormige vinylplaat. Zo bepaal jij helemaal zelf welke (romantische) muziek op de plaat komt te staan.

Liefde op maat

En het houdt niet alleen op bij het kiezen van jullie favoriete songs. Je kunt ook de bijbehorende hoes ontwerpen met passende labels. Wij kunnen ons geen betere manier bedenken om je liefde voor je partner én muziek te vereeuwigen.

Doorloop hier de stappen op Vinylify en voeg digitaal je persoonlijke muzieklijst toe. Wees er wel snel bij - er zijn slechts 50 hartvormige vinyl platen beschikbaar (limited edition hé). Heb je een LAT-relatie met iemand aan de andere kant van de wereld? No problemo. In de prijs van een op maat gemaakte plaat zit worldwide shipping inbegrepen. Want ja, liefde kent geen grenzen.

Een cadeau voor Valentijnsdag bedenken was nog nooit zo makkelijk én origineel tegelijkertijd.