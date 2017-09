Hoe houd ik meer geld over voor shoppen?

Iedere vrouw vindt het natuurlijk fantastisch om maandelijks budget over te houden om weer lekker de winkelstraten in te duiken, maar hoe zorg je daar nou precies voor? Je kan zorgen dat je meer geld verdient, maar aan de kant van de uitgaven kan er ook op een verstandige manier worden omgegaan met bepaalde zaken. Wij hopen een aantal geldrovende aspecten toe te kunnen lichten, zodat je straks net dat ene leuke setje kunt kopen.

Maandelijkse lasten

Wanneer je een eigen huis beheert is het verstandig om de maandelijkse kosten in kaart te brengen. Er is vaak wel het één en ander te besparen. Heb je vaste telefonie, internet en televisie in huis, maar bij verschillende aanbieders? Dan is het goed om alles in 1 af te sluiten zodat alles bij één aanbieder wordt afgenomen. Over het algemeen gaat een dergelijke verandering gepaard met lagere kosten.

Een andere grote, maandelijks terugkerende, kostenpost is energie. Vergelijk energie om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn bij jou in huis en hoe je dus kosten kunt besparen ten opzichte van de huidige situatie.

Oude spullen in huis

Om wat extra budget vrij te maken voor een middag shoppen zou je ervoor kunnen kiezen om eens een rondje door het huis te maken. Bekijk de spullen die van enige waarde zijn en beoordeel of je deze nog wel voldoende gebruikt. Zo ben je jezelf er van bewust dat spullen die niet meer worden gebruikt geen waarde meer hebben, maar vaak wel nog voor een ander. Check wat de spullen waard zijn, pas op dat je geen antiek weggooit want je weet het maar nooit, en plaats je spullen wellicht op Marktplaats of een andere online aanbiedingssite. Zo maak je een ander blij met jouw spullen en kan je weer shoppen. Fantastisch toch?!

Houd een overzicht bij

Om te allen tijde op de hoogte te zijn van je financiële situatie is het goed om een kasboek bij te houden. Op deze manier weet je precies wat er binnenkomt, hoeveel er uit gaat en wat maandelijks het budget is voor bijvoorbeeld shoppen. Begin hier liever vandaag dan morgen mee, dan hou je nog wat over om bijvoorbeeld een leuke meidenavond te organiseren na het shoppen. Het kan even duren voordat je resultaat hebt, maar hou vol en je zult zien dat je langzaam maar zeker steeds meer overhoudt, in elk geval vóór dat je gaat shoppen.

[Afbeeldingen © pressmaster - Adobe Stock]