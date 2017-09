Glamour lanceert koffietafelboek 'THE DUCHESS' met influencers Anna Nooshin en Mascha van Beautygloss

Zit je weer eens bij de kapper te wachten tot je huidige kapsel wordt omgetoverd tot een ware herfst coupe? Dan is de koffietafel vaak de uitgelezen plek om je verloren tijd mee te vullen. Glamour, het grootste fashion magazine van Nederland, lanceert nu een mooie aanvulling voor op die koffietafel: THE DUCHESS.

Influencer inspiratie

Het dikke boekwerk van 250 pagina's vormt een ode aan al het mooie in de wereld en zit boordevol tips, tricks, weetjes en inspirerende verhalen. Een paar van de meest invloedrijke influencers van ons landje werkten mee aan dit fantastische boek, waaronder fashion guru Anna Nooshin, Beauty expert Mascha van Beautygloss en de prachtige Negin Mersalehi.

Zit jij in de knel met je kleine wimpertjes of kan jouw hairdo wel een extra boost gebruiken? In dit koffietafel exemplaar lees je hoe je met een aangepast dieet een volle bos haren creëert en maak je kennis met yoga voor je gezicht - het is een ding, echt waar.

Goodiebag

THE DUCHESS wordt in samenwerking met L'Oréal uitgegeven en dat betekent... goodies! Alsof het boek zelf nog niet extravagant genoeg is, krijg je ook nog eens een paar kekke items in een heuse Glamour Goodiebag. Zo krijg je er zomaar oorbellen, een CD, wellness-voucher en winactie bij - winning!

En hoe kom je dan aan zo'n goodiebag? Je kan natuurlijk ook alleen het boek kopen voor een kleine 12,99 euro. Maar mocht je sowieso van plan zijn je make-up stash aan te vullen, dan krijg je daar nu de goodiebag bij. Deze krijg je namelijk cadeau bij aankoop van één of twee producten van L'Oréal Paris, Garnier of Maybelline bij de Kruidvat. Wees er snel bij, want de actie loopt maar tot 8 oktober!