Geld overhouden om te shoppen, hoe doe ik dat?

Er zijn verschillende manieren om geld over te houden, waarmee je de garderobe aan kunt vullen voor de herfst- en wintermaanden. Op welke manier probeer jij aan het eind van ieder jaar geld over te houden? Je zou kunnen besparen op je telefoonkosten, je zou de energierekening kunnen verlagen, enzovoorts. In dit artikel beschrijven we een paar eenvoudige manieren, waarmee jij geld over kunt houden voor leuke aankopen! Mocht je meer tips willen, dan zijn er op internet tal van interessante artikelen te vinden over mogelijkheden om te besparen op je vaste lasten.



Doe eens iets weg

Veel vrouwen vinden het lastig om oude kleding weg te doen. Zij denken dat het nog wel eens van pas kan komen, maar vaak blijkt het toch dat het niet meer uit de kast komt. Daarom is het goed om eens een de maand, of ieder kwartaal, eens in de kast te duiken en te kijken wat er weg kan. Dit kan je dan via social media kanalen, wellicht lokaal, aanbieden tegen scherpe tarieven. Zo levert het wat geld op en kan je dit weer besteden om een middagje te gaan shoppen.

Energieleveranciers met elkaar vergelijken

De tarieven van energieleveranciers voor het leveren van energie vergelijken is een van de mogelijkheden die je hebt als je geld over wilt houden. Vaak blijken mensen al jaren bij dezelfde energieleverancier aangesloten te zijn, waardoor zij maandelijks meer dan noodzakelijk is betalen voor hun energieverbruik. Er zijn verschillende online vergelijkingstools die het vergelijken van verschillende energieleveranciers makkelijker maken. Zo zie je razendsnel welke energieleverancier het gunstige energietarief aanbiedt! Vaak kun je vanuit deze vergelijkingstools direct een nieuw energiecontract aanvragen. Sluit een energiecontract nooit voor een looptijd van meer dan 12 maanden af.

Make up kosten bekeken?

Veel vrouwen geven iedere maand enorm veel geld uit aan make up. Dat is natuurlijk niet bewonderingswaardig, want er is ook een hele hoop beschikbaar. Echter kan je dit ook op een verstandige manier inkopen door te letten op aanbiedingen en je in te schrijven voor nieuwsbrieven. Zo ontvang je de laatste actiecodes en profiteer je van actuele kortingen. Schrijf je niet alleen in bij een bepaald merk, maar ook bij groothandels van make up artikelen.

Vergelijk je verzekeringen online

Naast de mogelijkheid om de tarieven van verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken, kun je ook je verzekeringen nog eens nalopen. Het komt zeer regelmatig voor dat de dekking van de ene verzekering, de dekking van andere verzekeringen overlapt. Hierdoor betalen consumenten dubbel voor dezelfde dekking! Ook blijken mensen jarenlang bij dezelfde verzekeraar aangesloten te blijven, terwijl er in die periode veel goedkopere alternatieven op de markt zijn gekomen. Vergelijk de autoverzekering die je vijf jaar terug hebt afgesloten bijvoorbeeld eens met de autoverzekeringen die tegenwoordig door verzekeraars worden aangeboden. Vaak blijk je al snel veel te kunnen besparen zonder dat je dit misschien wist!

[Afbeeldingen © pressmaster - Adobe Stock]