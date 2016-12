Emojis van Iris

Iris Apfel is een bijzondere vrouw; 94 jaar en unstoppable! Bekend om haar unieke stijl, uitgesproken mening en love for life. In samenwerking met het Amerikaanse warenhuis Macy’s introduceert ze nu haar eigen emoji’s. Als teaser van de modelijn die Iris voor Macy’s ontwikkelt: "Iris Meets I.N.C."



De collectie bestaat uit 40 must-have kledingstukken en accessoires, die vanaf begin september exclusief bij Macy's te koop is.