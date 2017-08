Dit zijn de meest veelbelovende designers van FashionWeek 2017

Tijdens de eerste catwalk show zien we vier nieuwe en jonge designers verschijnen: Anouk van Klaveren, Dewi Bekker, Gino Anthonisse en Christa van der Meer. Ze vormen samen een divers collectief waarin de designers met hun collecties de grenzen van de mode overschrijden. De vier ontwerpers zetten je dit jaar aan het denken met gewaagde en experimentele ontwerpen die geïnspireerd zijn op zogenoemde alter ego's: jeugdigheid en florale gordijnen.

De Mercedes Benz Fashion Week in Amsterdam is vandaag van start gegaan. Elk jaar zien wij weer de mooiste collecties terug op de catwalk. Vandaag begint de 27e editie van het jaarlijkse fashion-festijn, en het hele weekend is gevuld met een vol programma.

Kosters is misschien wel de meest uitgesproken ontwerper van Nederland. Hij ziet zijn ontwerpen als vorm van expressie en stelt hiermee maatschappelijke en sociale kwesties aan de kaak.

Mode is niet bepaald vreemd terrein voor ons landje. Uit ons land vloeiden al eerder ongekende talenten voort zoals Victor & Rolf, Mart Visser en Marlies Dekkers. Bart Kosters past mooi in dit lijstje.

Dennis Diem

Zaterdagavond belooft de ontwerper Dennis Diem het publiek in de Gashouder weer compleet te verrassen met zijn wilde ontwerpen en 21e eeuwse corsetten.

De ontwerper maakt zijn kleding met de hand en gebruikt hiervoor traditionele ontwerpmethodes. Zijn show 'Sweet Rebel' was vorig jaar een daverend succes tijdens de Fashion Week in Amsterdam. De show vormde een ode aan de cultfilm 'Cry Baby' en we verwachten dit jaar niet minder met zijn nieuwe show. Hij werkte voor de show op 15 juli samen met goudsmit Bas Verdonk die de bijpassende accessoires verzorgt.

Diem vertelt Fashion United dat zijn allergrootste inspiratie voor zijn nieuwe collectie niemand minder dan de stijlvolle Marie-Antoinette was. De show is opgedeeld in verschillende perioden uit haar leven: de opkomst, de koningin, de rouw en het verlies. Iedere vrouw zal zich zaterdag voelen als een ware Franse vorstin.