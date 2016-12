​Verstrikt in kabels en wifi-stress na verhuizing

Dat verhuizen een stressvolle toestand kan zijn, weten we allemaal. Je moet je een weg banen door oneindige stapels boeken, rommellaatjes en daarnaast nog een kluwen van kabels en stekkers uitpluizen. Het ergste is dat na al het uitzoeken en inpakken, het uitpakken volgt. Of je propt de spullen die echt volstrekt niet weg mochten, gewoon lekker onuitgepakt de berging in, dat kan ook.

Het werkend krijgen van de techniek in huis speelt zeker een rol in het stressgevoel. Uit onderzoek van interactieve tv-dienst KNIPPR onder meer dan duizend Nederlanders, komt naar voren dat wat betreft technische klusjes, mannen en vrouwen dit elk op hun eigen manier ervaren. Mannen worstelen vooral met bekabelde apparatuur en vrouwen juist met de toepassing ervan.

Man ziet op tegen snoeren wegwerken

Meer dan de helft van de Nederlandse mannen ziet op tegen het wegwerken van alle snoeren in een nieuw huis en ruim 44 procent stoort zich eraan dat er te weinig stopcontacten aanwezig zijn. Vooral bij de jongere generatie is dit een punt. Misschien een digitaal generatiekloofje?

Vrouwen hebben wifi-stress

Vrouwen maken zich juist opvallend veel zorgen over hoe ze alle apparaten weer met het wifi-netwerk moeten verbinden (37 procent), hoe ze dit netwerk überhaupt moeten opzetten in de nieuwe woning (27 procent) en hoe ze alle tv- zenders weer moeten instellen (27 procent).

Met de kennis uit het onderzoek heeft KNIPPR voor mensen die gaan verhuizen of net verhuisd zijn, een pagina online gezet met tips. Dat kan het verhuisleed wat verzachten. Het alternatief? Gewoon lekker blijven zitten waar je zit. Wel zo rustig.