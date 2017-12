Vandaag verschijnt Taylor Swift's Reputation eindelijk op Spotify

Drie weken geleden bracht Taylor Swift haar langverwachte album Reputation uit. Met haar nummer "Look What You Made Me Do" kreeg zij al veel publiciteit maar vele andere nummers bleven een mysterie. Vanaf vandaag kan je het album eindelijk op Spotify en Apple Music beluisteren.

Reputatie

Taylor Swift laat een volledig nieuwe kant van zichzelf zien met haar album. Door de jaren heen heeft zij een reputatie opgebouwd van een emotionele zangeres die alleen maar liedjes over verloren liefdes schrijft. In haar album Reputation gaat zij de strijd aan met de haters en behandelt ze alle roddels die ooit de revue passeerden.

Swift weet de lancering van haar album op slimme wijze aan de aandacht te brengen. Zo voerde zij maanden voordat het album werd uitgebracht de spanning op bij haar fans met korte sneak peeks. De blondine bracht afgelopen maanden één voor één lyric video's en officiële video's uit van "Look What You Made Me Do", "Gorgeous", "Ready For It" en "Call It What You Want".

Strijd met streaming

Taylor's besluit om haar album te lanceren op Apple Music en Spotify kan voor velen als een verrassing komen. De zangeres liet in 2015 in een post op Tumblr weten dat haar album 1989 niet zou verschijnen op Apple Music, omdat 'artiesten en producenten niet werden gecompenseerd tijdens de proefperiode van drie maanden.'

Dit was niet de eerste keer dat de blondine de strijd aanging met een streaming dienst. Zo haalde zij in 2014 al haar hele catalogus van Spotify omdat artiesten oneerlijk lage bedragen zouden ontvangen. Afgelopen juni besloot Swift dan toch de strijdbijl te begraven en zette zij haar muziek weer op Spotify en Apple Music.

Je kunt vanaf nu Reputation beluisteren op Spotify, Apple Music, Tidal en Google Play.