T-Mobile gaat vanavond live reclame maken tijdens Ajax - Schalke

Het is in Nederland nog nooit eerder gedaan: Een bedrijf dat realtime reclame gaat maken op televisie. Toch durft T-Mobile het aan. De telecomgigant kondigde vanochtend in een persbericht aan dat er vanavond 11 live gemaakte TV reclames te zien zullen zijn op televisie. De commercials worden uitgezonden op SBS6, RTL 4 en RTL 7, onder andere tijdens de UEFA cup wedstrijd Ajax - Schalke 04. Wat er in de commercials precies gaat gebeuren is nog even de vraag. T-Mobile plaatste vanochtend drie teasers op YouTube waarin te zien is dat er in elk geval een mevrouw op leeftijd gaat karten, een jongetje doet voetbaltrucs en een ganzenhoeder loopt met zijn ganzenorkest rond de Martinitoren in Groningen. De filmpjes zijn volgens de makers een "ode aan internetcultuur".

De live TV commercials worden geregisseerd door film- en reclamemaker Johan Kramer, bekend als medeoprichter van reclamebureau KesselsKramer en - meest recent nog - maker van een bijzondere minidocumentaire over Johan Cruyff. De reclames worden geproduceerd door reclamebureau Anomaly. Volgens Randy van Essen, Director Brand & Communications bij T-Mobile, is het best een risico om als merk live reclames uit te gaan zenden. "Het is een uitdaging want met live tv kan van alles misgaan, maar we vertrouwen erop dat we via ons Unlimited-netwerk grappige, maar bovenal goed gemaakte reclamespots uit gaan zenden".

De commercials worden gelivestreamed via het snelle 4G netwerk van T-Mobile, dat vandaag - niet geheel toevallig - werd uitgeroepen tot beste mobiele netwerk van Nederland. Volgens regisseur Johan Kramer is dat ook juist het mooie van deze campagme: "We brengen niet alleen voor het eerst live commercials op de Nederlandse televisie, maar het product dat we ermee promoten, vormt direct ook de bewijslast". Zowel de regisseur als de brand director hebben inmiddels last van gezonde wedstrijdspanning voor vanavond. "Dat zit hem natuurlijk in de combinatie van de rush van live televisie maken, een goede reclame neerzetten, maar ook het plezier van internetfilmpjes naar televisie brengen." De verschillende scenario's worden op diverse plekken in het land gestreamed en vervolgens vanuit een regiekamer in Hilversum 'op zender' gebracht. Ze zijn onder meer te zien in de reclameblokken tijdens Ajax - Schalke, GTST, RTL Nieuws, Hart van Nederland, RTL Late Night en SBS Shownieuws. "Er kan van alles misgaan, maar ik kijk enorm uit naar vanavond!"