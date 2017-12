Steeds meer huishoudens met een glasvezelaansluiting

Heb je in jouw straat de afgelopen jaren al eens mensen zien graven? Dan is de kans groot dat ze bezig waren om glasvezel aan te leggen! In Nederland neemt het aantal mensen met een glasvezelaansluiting in huis nog steeds toe. Naar verwachting zullen in 2021 meer dan drie miljoen huishoudens over glasvezel beschikken. Dat is meer dan 40 procent van alle huishoudens in Nederland. KPN neemt in deze positieve ontwikkeling het voortouw, door te investeren in de verdere aanleg van het glasvezelnetwerk.

Wat is glasvezel precies?

Glasvezel is een relatief nieuw soort internetverbinding, die gebruikmaakt van glasvezelkabels. Deze glasvezelkabels zijn flinterdun en in staat om informatie met de snelheid van het licht te versturen. Dit maakt het mogelijk om razendsnel te internetten. Bovendien is niet alleen de snelheid waarmee je gegevens ontvangt zeer hoog, glasvezel kan ook op hoge snelheid data versturen. Het maakt daarnaast niet uit met hoeveel apparaten je tegelijkertijd met internet verbonden bent, want glasvezel kan dit met gemak aan.

Redenen om over te stappen naar glasvezel

Eén van de belangrijkste voordelen van glasvezel boven de kabel of ADSL via de telefoonlijn, is de veel hogere snelheid. Kabel was in de meeste gevallen al veel sneller dan ADSL, maar glasvezel wint het glansrijk van allebei. Met deze hogere snelheid kun je grote bestanden sneller versturen en downloaden, TV kijken in 4K, eindeloos streamen en dat alles met het hele huishouden tegelijkertijd. Vooral als veel mensen tegelijk van de verbinding gebruik maken zal je merken dat glasvezel grote voordelen heeft.



Een tweede belangrijk voordeel van glasvezel is de stabiliteit. Een verbinding op de traditionele manier wil nog wel eens storingen geven. Kies je voor glasvezel dan is de kans op een storing vele malen kleiner.

Check de beschikbaarheid van glasvezel

Doe de postcodecheck bij KPN om te zien of glasvezel op jouw adres beschikbaar is. Heb je al glasvezel en ben je benieuwd of je de beloofde snelheid haalt? Met de online speedtest weet je precies hoe snel jouw verbinding is.