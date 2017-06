Ook de smartphone blijft stil tijdens de Dodenherdenking

Net als vorig jaar roepen Nederlandse telefoonproviders en andere bedrijven ons op om onze telefoon twee minuten in de zak te laten zitten tijdens Dodenherdenking. Onder de noemer 2BelminutenStilte staan we op 4 mei om 20:00 uur ook stil met onze smartphone Geen appje, belletje of game is immers zo belangrijk dat het dit moment mag verstoren.

Op zich logisch want daar waar bijvoorbeeld de ANWB en Rijkswaterstaat oproepen om je auto aan de kant te zetten, tv en radio op zwart gaan en het openbaar vervoer stilstaat vragen de initiatiefnemers aan Nederland om de smartphone even niet te gebruiken. Zodat we met volledige aandacht kunnen herdenken.