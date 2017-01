Zo laat je je publiek verbluft achter

Wie weleens een TED-talk heeft gezien, kan met recht onder de indruk zijn. De presentaties zijn immers zo gevat en to the the point, je weet: hier is een professional aan het werk. Het grappige: dat is niet altijd het geval. TED heeft wereldwijd spin-offs waarbij iedereen met een idea worth spreading, kans maakt het podium te betreden.

Op een paar eisen na - een talk duurt maximaal 6, 12 of 18 minuten - krijgen de sprekers alle vrijheid. Wat kunnen we leren van deze razend succesvolle presentatieformule? Presentatiecoach Joni Bais praat ons bij tijdens TEDxAmsterdam in de Amsterdamse stadsschouwburg

1. Elk verhaal heeft een kop en staart... Een goede presentatie is in feite een rond verhaal. Start voor een goed resultaat met het einde in je achterhoofd, aldus Bais. “Bedenk: wat wil je bereiken met je talk? Wil je tot actie aanzetten? Emoties oproepen? Wat het ook is: blijf helder in je verwoording en zorg dat het materiaal je doel belichaamt.”

2….Maar de staart is het belangrijkst Je wilt een sterk begin van je talk, maar nog meer een sterk einde. Volgens presentatiecoach Joni Bais heb je maar 20 seconden om je publiek bij de lurven te grijpen voordat gedachten over gaan naar de boodschappen die nog moeten worden gedaan. Hoe? “Door te eindigen met een statement, een quote of verhaal, dat mag best van een bekend figuur zijn zoals Winston Churchill. Laat het hoe dan ook memorabel zijn. Dit zal het publiek onthouden.”