Luister naar het nieuwe album van Gorillaz in een virtuele house party

Waarom zou je als band nog een nieuw album releasen als je ook een app kunt lanceren? Dat is in elk geval wat ze bij de Gorillaz moeten hebben gedacht. Niet zo gek ook, als je je bedenkt dat de band al jarenlang schuil gaat achter een stel stripfiguurtjes en in wezen dus een virtuele act is.

De officiele albumrelease van de Gorillaz genaamd Humanz staat gepland op 28 april a.s., maar nu kunnen de fans dus al een speciale app downloaden waamee ze via augmented reality een bezoekje kunnen brengen aan de studio van de band, Kong Studios.

Wanneer je de app download, gebruik je je camera om in je eigen omgeving om je heen te kijken. Op het moment dat je een item spot dat in een van de videoclips van de Gorillaz zit, kun je daarop tappen om naar het huis van de band te gaan.

Het klinkt allemaal nog een beetje vreemd, maar dat is de band zelf natuurlijk ook. Al met al vooral een experience die je zelf moet ervaren dus. De Gorillaz app is te downloaden voor Android en iOS.