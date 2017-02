KNIPPR: tv kijken zonder kabel en alleen betalen voor wat je wél kijkt

Cutting the cord noemen ze het in Amerika. Het opzeggen van je tv-abonnement omdat je er op een gegeven moment achterkomt dat je eigenlijk het grootste gedeelte van de zenders niet bekijkt. Het is daar met dank aan de vele aanbieders van internet-tv een veel groter fenomeen dan in Nederland, maar daar komt stilaan toch altijd meer verandering in. Knippr is een nieuwe aanbieder (T-Mobile zit er achter) die dat in Nederland ook op de kaart wil zetten, door je tv te laten kijken zonder kabel-abonnement. Het idee is simpel: je betaalt alleen voor de zenders die je ook kijkt en je kunt per zender elke maand opzeggen of starten met kijken. Duidelijk, simpel en uiteindelijk goedkoper dan een heel pakket aan zenders die je alleen maar voorbij ziet scrollen in de tv-gids.

Je kunt de dienst via een browser bekijken, maar ook via een app voor Chromecast en Apple tv (wel alleen Apple tv's mét App Store op dit moment, Airplay wordt nog niet ondersteund) zodat je voor je tv kunt blijven hangen. Hoeft dat niet, dan is er natuurlijk ook een iOS- en Android-app maar de ervaring is grotendeels hetzelfde waar je ook kijkt. Gelukkig ziet het er niet alleen strak uit, het bedient ook allemaal soepeltjes. Geen langzame menu's, eindeloos bufferen of andere ellende die je van het kijken afhoudt dus.

De basiszenders (alle 'Nederlandse' zenders zoals die van NPO, RTL, SBS en Veronica, National Geographic en Discovery, TLC en Eurosport 1) krijg je voor een tientje per maand maar daarna kun je op de site van Knippr zenders toevoegen. Dat gaat simpelweg door een schuifje om te zetten in de lijst met zenders en dan wordt die aan je pakket toegevoegd. Bijna alle zenders kosten een euro per maand, waarbij je vaak wel een maandje voor niks mag kijken ter introductie. In de basis is dat een stuk goedkoper dan het gemiddelde kabel-abonnement, al krijg je daarvoor ook gewoon minder zenders.

Terugkijken

Je kunt direct kijken, maar er is natuurlijk ook een tv-gids die eruit ziet zoals je inmiddels verwacht van welke app of tv dan ook. In de gids kun je makkelijk zoeken naar een programma en doordat Knippr je tot een week terug tv laat kijken is het makkelijk om een gemiste film, serie of uitzending terug te vinden en alsnog te kijken. Pauzeren, iets vanaf het begin kijken dat al begonnen was, het kan allemaal.

Het kijken van tv via Knippr heeft een hoop digitale voordelen en werkt dus helemaal prima, zolang je niet vergeet dat je wel 'gewoon' tv aan het kijken bent. Dat betekent dat je nog niet vooruit kunt spoelen of stukken van een programma kunt overslaan (behalve als je via Apple tv kijkt op dit moment), dat je automatisch eerst reclame krijgt voordat je iets gaat kijken en dat zenderpromo's en de rest van de 'opvulling' er ook gewoon tussen zit. Dat is allemaal prima te overzien dus.

Zenderaanbod

Knippr heeft maar één minpunt en dat is het aanbod van zenders. Voor veel mensen zou het een goedkopere mogelijkheid zijn om toch nog iets anders te kunnen kijken dan Netflix zonder een relatief duur tv-abonnement, maar je zult pas willen overstappen als de drie zenders die je naast het 'normale' pakket kijkt ook beschikbaar zijn en daar zit de angel een beetje. Er is op dit moment één extra pakket zenders van RTL (Telekids, Lounge en Crime) voor 2 euro per maand, je kunt CNN, 24 Kitchen, Fox News, Al Jazeera, een aantal extra natuurkanalen zoals Animal Planet en radio-tv zoals 538 tv erbij nemen voor een extra euro per kanaal, maar veel meer dan dat zit er niet bij.