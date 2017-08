Hoera! De Tina bestaat 50 jaar

Het succes van Tina is mede te danken aan de positieve aanpak, vertelt hoofdredactrice Joan Lommen: "Tina neemt meisjes van 8 tot 12 aan de hand mee en begeleidt ze naar de puberteit. We bieden ze een kijkje op wat er gaat komen, maar doen dat altijd met een positieve en optimistische blik."

De Tina begon als een vertaling van een Engelstalig blad in de jaren '60. Helaas kunnen we dus niet zeggen dat het een van oorsprong Nederlands blad is. De Engelse versie verdween echter na vijf jaar, en dus heeft het blad ondertussen een behoorlijk Hollands tintje.

In juni 1967 verscheen de eerste editie van de Tina ooit, en dat maakt dat het blad dit jaar 50 jaar bestaat. Dat betekent dat er al drie generaties lang wordt geroddeld over de nieuwste mode, leukste boys en de meest gênante verhalen gedeeld worden.

Las jij ook vroeger het meidenblad de Tina? Elke week verscheen er weer een nieuwe supercoole chick op het voorblad die net zoals jij was. Misschien heb je zelf weleens op het blad gestaan, of een vriendin van je.

Hetzelfde gebleven

Lommen vertelt dat de Tina na 50 jaar nog steeds over dezelfde onderwerpen gaat. School, vriendinnen, idolen, knutselen: tijdloze interesses die altijd blijven boeien. Terwijl de wereld om ons heen verandert, blijven meisjes toch dezelfde dingen leuk vinden.

Het enige dat over de jaren heen is veranderd voor de Tina, is de technologie. Het blad mag dan wel van een wekelijks naar een maandelijks blad gegaan zijn, lezers kunnen elke dag de Tina tot zich nemen. De Tina is groots op Instagram, heeft een actief YouTube-kanaal en een eigen festival.

Dit jaar pakt het tijdschrift extra groots uit om haar verjaardag te vieren. De Tina komt eind dit jaar, op 15 oktober, met een eigen theaterproductie genaamd Tina de Musical.

Wie had dat gedacht, al drie generaties lang de Tina en nog vele jaren te gaan. You go girls!