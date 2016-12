Geen killer body maar revenge body met Khloé Kardashian

Voor wie geen genoeg krijgt van de Kardashians komt er weer een nieuwe serie op E! Khloé Kardashian komt namelijk met een achtdelige serie waarin de beroemde realityster andere mensen over hun lichaamsproblemen heen helpt, lichamelijk en geestelijk.



In deze 'ongescripte' serie zie je hoe Khloé de deelnemers persoonlijk leert kennen en handvatten geeft om weer boven hun (eet)problemen op te komen. Samen met beroemde trainers en stylisten doen de deelnemers er alles aan om in twaalf weken tijd een killer body te krijgen.

Het resultaat zoals Khloé het zelf noemt "is een reis naar het bereiken van de ultieme wraak". Daarom ook revenge body. De deelnemers zijn onder andere een man die veel is aangekomen nadat zijn ex hem heeft verlaten en een koppel dat tijdens hun relatie steeds zwaarder werd.