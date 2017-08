Fotograaf brengt confronterende verschillen tussen Noord- en Zuid-Korea in kaart

Je kan het je bijna niet voorstellen, maar een ruime 8.300 kilometer hiervandaan leven mensen in complete isolatie. Hun leider Kim Jong-un zorgde afgelopen week voor de nodige oproer toen hij de Amerikaanse president Trump bedreigde met nucleaire bommen. Ik heb het natuurlijk over Noord-Korea, een bizar land dat niet langer dan 60 jaar geleden nog één land vormde met Zuid-Korea.

Noord-Korea

Helaas is er de afgelopen jaren aardig wat veranderd en is dat ene land, Korea, opgesplitst in twee helften: Noord en Zuid. Noord-Korea kenmerkt zich sinds de splitsing vooral als een (bijna) compleet onafhankelijke staat. Alles dat niet volgens de opgestelde maatstaven klopt, wordt uit ieders' gezichtsveld gecensureerd. Dit leidt tot een wereld waarin een complete bevolking dagelijks wordt gemanipuleerd en beperkt in zijn doen en laten. Emoties? Die kennen ze niet. Eigen wil? Nooit van gehoord.

De 25-jarige Litouwse fotograaf Jacob Laukaitis stond versteld van de wereld die hij aantrof tijdens zijn reis door Noord-Korea. Tijdens een streng georganiseerde reis waarin hij geen seconde op zichzelf gelaten werd, legde hij met zijn camera het leven daar vast. Na dit land bezocht te hebben bleef hij worstelen met één vraag: hoe zou het leven in het buurland, Zuid-Korea zijn?