Dit zijn de meest creatieve kerstgroeten van 2017

Reclames. Soms zijn ze vermakelijk en andere keren verdienen ze de Loden Leeuw. Maar één ding is zeker: ze zijn vaak wel creatief. Achter deze reclames schuilen creatieve bureaus die elke dag fascinerende manieren bedenken om een boodschap naar buiten te brengen. Ook met de feestdagen komen reclamebureaus op de meest geniale ideeën om hun kerstgroeten naar buiten te brengen. Wij verzamelden drie hilarische voorbeelden van een bijzonder staaltje kerstcreativiteit.

Interactieve kerstliedjes Het bedrijf 22squared uit Atlanta bedacht dit jaar een vrolijke kerstgroet voor op Instagram. In een serie van verschillende Instagram Stories met de titel 'Tappy Holidays' kon je meezingen met de werknemers van het bedrijf. De gebruiker moest op precies het goede moment naar rechts tikken om het liedje in de goede volgorde te horen. Het resultaat is een hilarische opeenstapeling van prachtig valse stemmen.

Pitch je kerstcadeau Het reclamebureau Arnold Worldwide uit Boston weet op uitstekende wijze zijn grootste talent in te zetten: het bedenken van creatieve concepten. In de kerstgroet van dit jaar vroeg Arnold wat er op het verlanglijstje van een aantal kinderen stond. Zij moesten hun cadeauwens presenteren en verdedigen net als bij een echte pitch. Het resultaat is de droom van ieder kind.

Gevaarlijke spelfout Reclamebureau Anomaly uit Londen geeft deze kerst een duistere twist aan de feestdagen. Het begint allemaal bij een meisje die een gevaarlijke spelfout maakt, waardoor haar brief voor de kerstman belandt bij Satan in de onderwereld. Zij weet op wonderbaarlijke wijze het goede in de duivel naar boven te halen. Dit verhaal is een meesterwerk op zich en verdient wat ons betreft de Oscar der Kerstgroeten.