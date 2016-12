Deze jaren '80 remixes van Justin Biebers nummers zijn heerlijk

Eerlijk voor uit komen dat je de nummers van Justin Bieber leuk vindt, is met zijn laatste album geoorloofd. Opeens waren de haters zijn vrienden. En daarmee werd hij nog populairder dan dat hij al was. Er zijn nu twee nummers van hem geremixt in jaren '80 stijl en dat klinkt heerlijk.

De Canadese artiest Tronicbox heeft Bieber's nummers geremixt. En dat heeft 'ie heel goed gedaan.

De nummers hebben allebei de perfecte jaren '80 sound: digitale drums, synthesizer en een sax- en gitaarsolo.