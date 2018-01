De drie meest opvallende powervrouw momenten van Golden Globes 2018

Gisteren was het eindelijk zo ver: de 75e editie van de Golden Globes. Dit jaar had de langverwachte awardshow een extra staartje. De bezoekers waren namelijk niet alleen gehuld in het zwart, maar spraken zich ook fel uit over de misbruik en de ongelijkheid tussen man en vrouw in Hollywood. Onder het motto #TIMESUP sprak menig vrouw de zaal toe om aandacht te vragen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Time's Up is een initiatief dat geld inzamelt om slachtoffers juridische steun te bieden. Wij selecteerden de drie meest opvallende powervrouw momenten van de Golden Globes.

1. Oprah's micdrop moment Als je powervrouw roept moet je natuurlijk vooral aan één persoon denken: de enige echte Oprah Winfrey. Tijdens haar ontvangstspeech van de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award, gaf zij een daadkrachtige speech waarin zij iedereen omver blies. Zij stond niet alleen stil bij misbruik en ongelijkheid, maar liet ook weten welke Hollywood-sterren haar inspireerden tijdens haar carrière. De reacties liegen er niet om. Menig kijker roept Oprah nu op zich kandidaat te stellen als president van de Verenigde Staten met de hashtag #OprahForPresident.

2. Natalie Portman steunt vrouwelijke regisseurs Hoewel de Golden Globes dit jaar draaiden om gelijkheid, was dit nog niet in elke categorie terug te zien. Zo werden er dit jaar geen vrouwelijke regisseurs genomineerd. Dit viel bij bij actrice Natalie Portman duidelijk in het verkeerde keelgat. Tijdens haar bekendmaking van de nominaties voor de beste regisseur gaf zij nog even extra nadruk aan de mannelijke kansmakers met de opmerking: "And here are the all-male nominees." Dit tot verbazing van regisseur Guillermo del Toro die daarna niet wist hoe hij de camera in moest kijken.

3. Debra Messing overrompelt E! met snijdende opmerking Tijdens de Golden Globes pakte elke acteur of actrice de kans om aandacht te vragen voor het Time's Up initiatief. Zo ook Debra Messing, vooral bekend van Will & Grace, die zich ook wendde tot E! - de tv-zender die haar op dat moment interviewde. Messing benoemt het vertrek van voormalig E! presentatrice Catt Sadler. Sadler besloot weg te gaan bij E! toen bekend werd dat haar mede-presentator twee keer zoveel verdiende als zij. "I miss Catt Sadler. We stand with her", vertelt Messing.