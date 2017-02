Albert Heijn begint eigen YouTube-kanaal 'Appie Today'

‘Appie Today’ bestaat uit verschillende programma’s zoals ‘Bakkie Today’ waarbij klanten de krant bespreken aan de koffietafel. Daarnaast is er een programma ‘Intercom Stars’, een soort Idols met cassières en vakkenvullers. In ‘Prikbord’ gaat de Albert Heijn op zoek naar de verhalen achter de advertenties op het prikbord in de supermarkt, zoals de trouwjurk die te koop is of een oproep voor een hondenoppas.