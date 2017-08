Nieuwe tool laat je de leukste Haagse routes ontdekken

De stad van Scheveningen, het parlement en het werkpaleis van de Koning. Er is zoveel te ontdekken in Den Haag maar niet iedereen weet waar hij of zij moet zoeken.

Daar heeft de stad iets leuks op gevonden: een gratis tool genaamd 'Haagse routes' waarmee je de leukste wandelroutes en verborgen pareltjes kunt ontdekken.

Van de mooiste winkels tot de pier op het strand

Je hoeft echt niet een local te zijn om je zorgeloos door deze veelzijdige stad te wanen. En omdat Haagse Routes een online tool is, hoef je ook niet een app te downloaden: dat scheelt weer opslag en mb's! Het enige dat je hoeft te doen is je GPS aanzetten en binnen een mum van tijd heb je de leukste hotspots gevonden.

De tool is verdeeld in vijf verschillende thema's die elk een andere kant van de stad laten zien. Zo waan je je door de winkelstraten met 'Handig en Stijlvol shoppen', voel je je een ware royal tijdens de Koninklijke wandeling en kan je heerlijke uitwaaien langs de Haagse stranden. Hiernaast is er ook nog een bos thema waarmee je je heerlijk kan vertoeven op de mooiste wandelpaden.