7 unieke locaties om te overnachten in Nederland

Ben jij je studie of werk alweer zat? Tijd om eens een lekker weekendje weg te gaan. En waarom zou je duur en moeilijk doen met tickets boeken als je ook in eigen land op vakantie kan? In ons kleine kikkerlandje zijn er genoeg bijzondere locaties te vinden om te overnachten. Van een voormalige gevangenis tot een wijnvat. Ja, dat hoor je goed. Wij verzamelden 7 unieke slaapplekken in Nederland. 1. Het Arresthuis, Roermond Heb je altijd al willen weten hoe het voelt om in een gevangeniscel te slapen? Ok, misschien niet. Maar toch, het kan wel! Van der Valk heeft namelijk een voormalige gevangenis in Roermond omgetoverd tot een luxueus hotel. Het gebouw werd tot het jaar 2000 gebruikt als gevangenis, maar ook als Bisschoppelijk paleis, archiefgebouw en stalgebouw. Een fascinerend complex met een rijke geschiedenis. Kijk hier voor meer informatie over het Arresthuis.

2. Seinpoststelling, IJmuiden Mensen zijn vaak op zoek naar een uitzicht op zee als ze in een strandhotel verblijven. En waar heb je de garantie dat je een perfect uitzicht hebt? In een seinpost natuurlijk. Wat vroeger diende als herkenningspunt voor schepen in IJmuiden, is nu omgebouwd tot een waar hotel. Je verblijft er in een kamer met alle wanden van glas, zodat je altijd, waar je ook zit, een prachtig uitzicht hebt. Kijk hier voor meer informatie over De Seinpoststelling.

3. Euromast, Rotterdam Over goed uitzicht gesproken! Je hoeft niet alleen gek op torens of masten te zijn om te bedenken dat de Euromast een bijzondere slaaplocatie is. Dit prachtige uitkijkpunt over de stad van Rotterdam heeft namelijk twee hotelsuites met balkon. Aan de ene kant heb je uitzicht over de haven en aan de andere kant kijk je naar de schitterende skyline van deze levendige stad. Dat is pas slapen onder de sterren. Kijk hier voor meer informatie.

4. De Molenaar, Groningen Nederland staat niet alleen bekend om houten klompen en tulpen, vaak hebben toeristen het ook over onze authentieke molens. En omdat er niets mis is met af en toe de toerist uithangen in eigen land, is slapen in een molen natuurlijk wel erg uniek. Zo kun je bijvoorbeeld slapen bij De Molenaar in Groningen, welke ook dient als restaurant. Slaap in een voormalig maal- of graanzolder en kijk uit over het pittoreske dorpje Onderdendam.

5. Slaap als een hobbit in Friesland We houden van wijn, maar slápen in een wijnvat? Gaat dat niet iets te ver? Blijkbaar valt de grootte van een wijnvat ontzettend mee en kan je er prima in slapen. In het Hotel De Vrouwe van Stavoren, aan de oude haven van Stavoren, verblijf je in een wijnvat van 23.000 liter. Hiernaast heeft het hotel ook 'normale' kamers maar dat is natuurlijk te gewoontjes. Daarnaast doen de wijnvaten ook verrassend veel denken aan de heuvelwoninkjes van de hobbits uit the Lord of the Rings.

6. Camp Silver Hideaway, Texel De Waddeneilanden krijgen een Amerikaans tintje op Camp Silver Hideaway. Je kan hier namelijk in de typisch Amerikaanse Airstream camper slapen - nice! De zilvere campers zijn verrassend ruim en bieden een mooi panorama uitzicht over de Wadden. De uitgelezen plek om even te ontsnappen aan de drukte van de randstad zónder dat je een duur retourtje naar de andere kant van de Atlantische Oceaan moet boeken. Ideaal.