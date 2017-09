​Wat te doen tijdens een meidenavond?

Ben je van plan om weer eens een heerlijk avondje met je beste vriendinnen te organiseren? Dan is dat natuurlijk fantastisch, maar je moet er wel zeker van zijn dat je een passend uitje zal vinden. Om er zeker van te zijn dat je een uitje kiest dat door iedereen omarmt wordt zullen wij je op de hoogte brengen van een aantal mogelijkheden. Hopelijk weten wij je voldoende te informeren, zodat jullie weer eens als vanouds als een hechte vriendinnengroep kunnen genieten.



‘Netflix and chill’

Je hebt er vast weleens van gehoord; Netflix and Chill. Niet alleen met je vriendje kan dit een gezellige avond worden, want ook met vriendinnen kan het uiterst gezellig zijn. Wanneer je dit gaat organiseren zal je een aantal zaken moeten regelen, namelijk: voldoende eten en drinken want met de meiden zal er een hoop doorheen gaan en moet er een juiste keuze worden gemaakt voor bepaalde films en series. Zorg ervoor dat iedereen het eens is met de uiteindelijke keuze, want anders krijg je kwade gezichten en dat wil je natuurlijk voorkomen. Wellicht is deze film iets voor jullie?

Feestbeesten in the house?

Is jullie vriendinnengroep er één met veel feestbeesten? Dan is het ook leuk om met ze allen naar een festival te gaan. Zorg ervoor dat je dit op tijd plant zodat iedereen een kaartje kan kopen en het tijdig in de agenda kan zetten. Ook moet je zorgen dat je verschillende festivals op een rijtje zet, zodat er een keuze gemaakt kan worden. Diverse muziekstijlen kunnen worden vergelijken en zo kan iedereen inspreek hebben.

Heb je dit al eens gedaan?

Je zou natuurlijk bovenstaande activiteiten kunnen doen, maar dat is een beetje op ‘safe’ spelen. Misschien is het leuk om eens wat geks te doen zoals een spelletje spelen in een casino. Met een groep meiden kan dit al snel uitlopen op veel, positieve, hectiek. Zorg ervoor dat je een gokkast voor vrouwen uitkiest zodat het spelen voor iedereen leuk zal zijn. Ook is het goed om gezamenlijk een potje te maken, zodat de kosten niet uit de klauwen lopen en hierna hebben jullie nog wat budget over om eens lekker een borreltje te drinken.