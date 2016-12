Pokemon Go briljante ‘health’ app

Bedoeld of niet, het is een briljante zet. Pokemon Go is een mega hit. Overal zie je mensen rondlopen om Pokemons te zoeken en te vangen. Een spel voor alle leeftijden. Echt! Vandaag hoorde ik dat iemand vanuit het raam van zijn appartement twee oudjes op zoek zag in het park rondom het gebouw. Ikzelf heb in de buurt al heel wat pubers rond zien lopen. En ik doe natuurlijk ook mee. Waarom? Het is gewoon leuk en gaaf. Niet zomaar een spelletje op je mobiel, maar met augmented reality. Feit en fictie komen samen.

Zonder beweging gebeurt er niks; en als je te hard gaat (auto) ook niet

Van de bank af, de buitenlucht in, want de Pokemons komen echt niet vanzelf naar je toe. Vandaag heb ik uit nieuwsgierigheid een test gedaan hoe het zit met autorijden. Hebben ze knap gedaan, want dan is er geen Pokemon te zien. Maar goed ook, want onderweg een paar Pokemons vangen gaat voor heel wat ongelukken en files zorgen. Maar lekker lopend, of op de fiets? Top! Lekker stukje lopen

Een ei gevonden? Dat is mooi. Dan moet je wel even een stukje lopen om het ei uit te laten komen. Het kan variëren van 2 tot 10 km. Valsspelen kan niet! Dus je moet er echt op uit.

Spelend onbedoeld fitter worden

Gamification heeft heel wat mogelijkheden. Dit spel gaat laten zien wat de impact kan zijn op de gezondheid van mensen. Onbewust. Want spelenderwijs sporten, dat kenden we al. Met de Wii bijvoorbeeld. Dit is echt iets anders. Want je doet het niet om fit te worden. Het is een mooie 'bijvangst' en misschien is die bijvangst wel het waardevolst.



Iedereen weet dat bewegen moet. Maar elke dag naar de sportschool of een stuk hardlopen, ho maar. Zitten is het nieuwe roken. Ook dat nog. Maar gelukkig hebben we nu Pokemon Go. Allemaal op zoek naar Pikachu. Gogogo! En binnen no time top fit en heel wat Pokemons rijker.

Beginnen?

Gewoon doen. De (gratis) app vind je in de appstore. Het is niet meer nodig om een Australische Apple ID te hebben. Wil je meer weten. Lees den even de Beginnersgids op Iculture. Een gids voor gevorderden is er natuurlijk ook.