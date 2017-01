Neem even tijd voor jezelf: vijf tips om te relaxen

Last van stress? Je bent niet de enige. Het leven is inmiddels zo druk dat je nog bijna zou vergeten om even een momentje voor jezelf te nemen. Niet doen. Zoals de reclames altijd zeggen: You deserve it. Kijk dus even naar deze tips om leuke dingen te doen, regel wat vriendinnen als je geen volledige rust wilt en ga er voor. Als je al te veel dingen gekocht/gedaan/niet teruggestuurd hebt deze maand kun je gewoon even checken of er wat korting te scoren valt, dat scheelt zo bijna de helft. Chill ze!

1. Cleansen met zouttherapie

Lekker relaxen in een zoutmijn. Klinkt misschien niet heel appetijtelijk, maar door heel veel zoutdeeltjes in de lucht te mengen en die te ioniseren ontstaat er een 'microklimaat' en neemt je lichaam al die deeltjes op. Dat zorgt er voor dat het goed is voor verkoudheden en andere luchtweginfecties. Je gaat er beter van slapen, het vermindert stress en je immuunsysteem wordt er door versterkt. Er is WiFi, tv en een minibar, dus als je niet helemaal in stilte je lichaam wil versterken hoef je je niet te vervelen!