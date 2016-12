Homefarming met Nanofarm

De Nanofarm is een geweldige innovatie, die de moestuin letterlijk in je keuken brengt. Een gegarandeerde oogst, zonder gedoe. En het mooie is, je hoeft er helemaal niks voor te doen.

Groente uit eigen tuin. Heerlijk, vers en zonder pesticiden. Dat is de magie van de moestuin, maar na een enthousiast begin is het resultaat vaak teleurstellend. Kijk naar de moestuintjes van de Albert Heijn. Kinderen geven vol verwachting de potjes water, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand er echt iets van gegeten heeft. Dat is met de Nanofarm anders. Je hoeft geen groene vingers te hebben, zelfs een tuin is niet nodig. Gewoon een kastje in je keuken en daar gebeurt de magie vanzelf. Het enige wat je hoeft te doen is oogsten en genieten.

Voedselproductie naar de consument brengen

De Nanofarm is een product van Replantable. Opgericht door Alexander Weiss and Ruwan Subasinghe. Het doel van de onderneming is om technologie voor urban agricultuur toe te passen om de productie van voeding dichter bij de consument te brengen. De keten als het ware op te schuiven. Zo krijg je versere producten, minder afval en een minder zware belasting voor het milieu.

Van prototype, via beta, naar Kickstarter

In 2015 wonnen Alexander en Ruwan een prijs met het idee voor de Nanofarm; Ideas 2 Serve van het George Institute of Technology. Hiermee konden ze het product ontwikkelen en testen. Nu de betatest is afgerond, is het product klaar voor consumenten. Op 22 augustus start een Kickstarter campagne en kun je zelf een Nanofarm kopen voor $350. De plantpads kosten $5 per stuk. Het apparaat is gemaakt van duurzaam materiaal, is stapelbaar en met vier Nanofarms, kun je jezelf de hele week voorzien van verse groenten.

Hoe het werkt

Stap 1. Kies welke groente je wilt kweken en bestel een plant pad online

Stap 2. Vul de lade van de Nanoform met water en leg de plant pad er bovenop

Stap 3. Start de groei cyclus. Dit stel je in op het apparaat, en is afhankelijk van wat je kweekt.

Stap 4. Oogsten

Stap 5. Was de lade in de vaatwasser en start opnieuw.

Replantable brings the farm to the kitchen with the Nanofarm, a kitchen appliance that grows a steady supply of fruits and vegetables with no maintenance or effort. - Ruwan Subasinghe

Next step: Miele waar wacht je op?

Startups ontwikkelen mooie producten, die vervolgens door grotere bedrijven worden omarmd. Dit product geeft een nieuwe impuls aan gezond eten en duurzaamheid, waar de keukenindustrie goed op in kan spelen. Het ligt voor de hand dat een bedrijf als Miele eens met deze mannen om tafel gaat. Om het door te ontwikkelen en als volwaardige apparatuur in het assortiment op te nemen. Naast de Nespressomachine en de stoomoven. Dit is een innovatie die pas echt innovatief en waardevol is!