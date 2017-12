Goed begin van 2018: Gezond uit eten in Libelle pop-up restaurant

De feestdagen zijn voorbij en met onze buikjes rond van tig kerstdiners is het tijd voor de goede voornemens. En wat is misschien wel een van de meest populaire voornemens? Gezonder eten natuurlijk. We horen iedereen om ons heen roepen 'dit jaar doe ik het écht!' Toch schiet gezond en verantwoord eten er bij velen meteen bij in.

Vooral uit eten gaan kan heel erg gevaarlijk en verleidelijk zijn als je net begonnen bent met lijnen. Gelukkig voor jou heeft Libelle daar iets op bedacht. Vanaf 8 februari opent het vrouwenblad namelijk een heus pop-up restaurant in de Veluwe.

Libelle Lijnt Lekker

Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden kun je terecht in het pop-up restaurant Libelle Lijnt Lekker - vernoemd naar het gelijknamige kookboek van Libelle. In dit restaurant word je de hele avond op en top verwend door de koks van het Van der Valk hotel Apeldoorn – De Cantharel. Zij trakteren je op niet alleen een licht viergangenmenu maar ook gepaste low-cal drankjes.

Je hoeft de hele avond nergens op te letten en geen calorietjes te tellen. Alles is al voor jou bijgehouden en verzorgd. Je hoeft alleen nog maar te genieten. Hoezo zorgeloos 2018 in!

Reserveren

Het Libelle Lijnt Lekker pop-up restaurant is te reserveren van 8-10 februari, 15-17 februari, 22-24 februari en 1-3 maart 2018. Tot maar liefst 28 gasten kunnen hierbij aan tafel schuiven. Genoeg plekken dus om al je vrienden en familie uit te nodigen. Wie had gedacht dat lijnen zo lekker kon zijn? Kijk hier voor meer informatie over de prijs en reserveringen.



Foto's: Libelle.nl