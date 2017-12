Dit is waarom hardop lezen goed is voor je geheugen

Toen je kind was en leerde lezen, sprak je voorzichtig ieder woord uit. Letter voor letter ging jij langzaam een woord af tot je uiteindelijk het hele woord had ontcijferd en trots het je prestatie aan je ouders liet horen. Zodra we het hele alfabet kennen en zonder moeite een boek lezen, stoppen wij met hardop voorlezen. Maar eigenlijk zouden we dit toch wat meer moeten doen.

Beter geheugen

Een klein onderzoek van online uitgever Taylor & Francis wijst uit dat hardop lezen goed is voor ons geheugen. Voor het onderzoek werden 75 studenten gevraagd om 160 woorden hardop voor te lezen en op te nemen. Twee weken later werd hen gevraagd om 80 van deze woorden op verschillende manieren te bestuderen. Ze beluisterden hun eigen opnames, hoorden andermans opname, lazen de woorden in stilte of hardop voor. Verschillende studenten deden dit op een andere volgorde, zodat de volgorde van de technieken niet uitmaakte.

Nadat de deelnemers 80 woorden op verschillende manieren hadden bestudeerd, kregen ze een opdracht. Een onderzoeker liet een woord zien en de deelnemers moesten zeggen of zij dat woord zojuist hadden bestudeerd. Hieruit blijkt dat woorden hardop voorlezen de meest effectieve methode was. 77% van de antwoorden waren juist na deze methode. Hierna is het luisteren naar een eigen opname het meest effectief, waarop luisteren naar iemand anders en in stilte lezen volgden.

Hardop voorlezen

Uit het onderzoek blijkt dat een beter geheugen niet alleen te danken is aan luisteren of lezen, maar een combinatie van deze twee. Iets hardop voorlezen is dus de beste manier om je geheugen te trainen.

Een verklaring voor de uitkomst van het onderzoek kan zijn dat je verschillende vormen van informatieverwerking gebruikt. Omdat je niet alleen iets leest, maar het ook hardop uitspreekt, ben je actiever en meer betrokken bij het lezen. Dit verklaart waarom iets in stilte lezen minder voordelig voor je geheugen is: je activeert jezelf simpelweg niet genoeg om iets te onthouden.

Een belangrijke les die wij hieruit halen? Hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe beter je kunt leren en onthouden. Dat verklaart meteen waarom jij veel beter weet waar je presentaties over gingen dan je papers of tentamens.