Deze mobiele app vervangt de anticonceptiepil, maar kan dat wel?

De mobiele app Natural Cycles is een tracking-app die gebruikers vertelt wanneer zij wel en niet ovuleren door het monitoren van hun lichaamstemperatuur. Hierdoor weet je dus wanneer je onbeschermde seks kunt hebben, zonder zwanger te worden.



De app is door 150.000 gebruikers over de hele wereld getest en is goedgekeurd door het bedrijf Tüv Süd die certificaten uitreikt. De Natural Cycles-app is door hen gemarkeerd als anticonceptiemiddel. De app toont de natuurlijke cyclus van een vrouw door te zeggen hoe vruchtbaar de gebruikers zijn en dus ook wanneer zij seks kunnen hebben zonder het risico te lopen om zwanger te worden.

Lichaamstemperatuur

De Natural Cycles app werkt in combinatie met een thermometer en algoritmes om vast te stellen of gebruikers vruchtbaar zijn. Om de app fatsoenlijk zijn werk te laten doen, moeten vrouwen elke ochtend hun lichaamstemperatuur opmeten en het invoeren in de app. Omdat vrouwen na een ovulatie kleine temperatuurschommelingen hebben, weet de app welke dagen gebruikers vruchtbaar zijn.