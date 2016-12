De oplossing voor de drie grootste verhuisirritaties

Er is niemand die ooit riep: oh, verhuizen, daar heb ik zo super veel zin in! Nee, verhuizen is niemand's hobby en voor velen is het ook best wel stressvol. Interactieve tv-dienst KNIPPR deed onderzoek naar wat nu precies de grootste technische irritaties zijn tijdens verhuizen. En wat blijkt: technische dingen die bij verhuizen horen, zoals verstrikt raken in kabels en WiFi die opnieuw geïnstalleerd moet worden zijn de drie grootste verhuisirritaties.

Hoe krijg ik snoeren weggewerkt?

Hoe los ik het tekort aan stopcontacten op?

Hoe sluit ik apparaten aan op de WiFi?

Maar zoals voor ieder ander probleem, zijn er ook voor deze problemen oplossingen. Dus ga je binnenkort verhuizen, no worries, met deze tips & tricks komt het helemaal goed.

1. Hoe werk je snoeren weg?

Snoeren vormen de allergrootste irritatie van iedereen die verhuist. Het is nu eenmaal mooier wanneer snoeren uit het zicht zijn en een huishouden anno 2016 heeft nu eenmaal heel veel snoeren weg te werken.

Om niet in de stress te raken begin je eerst met sorteren. Wie slim is doet dit nog in het oude huis, door snoeren te markeren met een stukje tape of een label. Zo weet je precies welke stekker waarbij hoort en kun je makkelijk het juiste snoer herkennen. Daarna ga je groeperen: maak slimme groepen waarbij je stekkers samenbrengt in clusters van apparaten die bij of naast elkaar staan.

Daarna komt het maskeren. Plaats kastjes op strategische plaatsen, zodat je daar achter stekkerdozen kunt bevestigen. Werk vooral niet met grote, open groepscontactdozen in de ruimte, want opvallend en niet mooi. Snoeren wegwerken doe je het allerbest door ervoor te zorgen dat je er simpelweg minder hebt. Er zijn tegenwoordig zoveel apparaten die je kabelvrij kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een kabelvrije tv-oplossing, zodat je naast Chromecast of Apple TV niet ook nog een extra kastje nodig hebt. Of wat dacht je van audioboxen, een alarminstallatie en tegenwoordig zijn er zelfs draadloze stofzuigers. Je zou bijvoorbeeld ook je router en de oplaadstations van elektronische apparaten die draadloos zijn, in een andere kamer kunnen neerzetten zodat de snoeren in de woonkamer uit het zicht zijn.