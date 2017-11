​5 apps die je helpen om gezonder te leven

Geef toe: je smartphone lijkt soms wel aan je hand vastgeplakt te zitten. Tegenwoordig wil iedereen 24/7 met elkaar in contact zijn, soms tot het irritante toe. En ook al kleven er een aantal dingen aan die niet zo goed voor je gezondheid zijn (lees: Thuisbezorgd), zijn er ook apps die ervoor zorgen dat jouw levensstijl net een tikkeltje gezonder wordt. We verzamelden de populairste.

1. Forest – iOS / Android

Laten we eerst maar eens beginnen met die telefoonverslaving. Want die mag best een beetje minder toch? Om verslavingsgevoelige mensen te helpen iets minder aan hun telefoon te zitten, is de app Forest in het leven geroepen. Je opent de app, stelt een tijd in en plant een zaadje. In de tijd die je hebt afgesproken zal er een boom groeien. Maar: sluit je de app af, dan ben je af en gaat je boom dood. Hoe langer je geconcentreerd bent, hoe meer punten je krijgt en die punten kun je weer inleveren voor mooiere bomen. Die bomen vormen vervolgens een bos en hoe groter je bos, hoe beter je bezig bent natuurlijk. En het is bewezen: het werkt. Bomen planten is namelijk hartstikke verslavend. Als je heel veel punten hebt kun je zelfs een echte boom laten planten in het regenwoud, dus het is ook nog eens hartstikke goed voor de aarde!

2. Human – iOS / Android

Beweeg je wel genoeg? De app Human gaat je erbij helpen. De app herkent namelijk automatisch of je aan het wandelen, fietsen of hardlopen bent. Je kunt zo een clubje beginnen met vrienden en familie en zo precies bijhouden hoeveel je beweegt. Bekijk je verbrande calorieën en afgelegde minuten. Ben je een tijdje niet actief geweest? Dan stuurt de app je automatisch een herinnering. Sluit de app aan op je Apple watch en sla alles op in de gezondheidapp van iOS. Het is ook nog eens mogelijk om de vrienden in je club te volgen, dus dat stimuleert nog net een beetje extra.

3. Sleep Better – iOS

Heeft dat glas wijn dat je elke avond voor het slapengaan drinkt, invloed op je nachtrust? Dat kun je nu uitvinden met Sleep Better. De app houdt je slaap bij en monitort je dromen. Er zit een speciaal Smart Alarm in dat je wakker maakt op het perfecte moment, zodat je helemaal uitgerust wakker wordt. Door deze app gaan je slaapgebruiken zeker verbeterd worden. In de gezondheidapp van Apple kun je de data bijhouden en conclusies trekken. In de data kun je precies zien wanneer je diep sliep en hoelang je wakker lag. Ook gebruiken zoals het drinken van koffie en alcohol kun je registeren, net zoals het hebben van stress. Dit heeft namelijk allemaal effect op je nachtritme.

4. Smoke Free – iOS / Android

Roken is natuurlijk een van de grootste aanslagen op je gezondheid. Wil je gezonder leven, dan is roken wel een van de eerste dingen die je moet afleren. Maar we weten allemaal dat dat niet makkelijk is en daarom is Smoke Free in het leven geroepen. Deze app is gemaakt door wetenschappers en gebouwd aan de hand van onderzoek. De app bevat 20 verschillende, bewezen technieken om te stoppen met roken. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel geld je al hebt bespaard (!), hoe veel sigaretten je niet hebt gerookt, hoe lang je al rookvrij bent, hoeveel levensjaren je terug hebt en hoe je leven is verbeterd. Je kunt je verlangens in de app noteren en je krijgt zelfs tips over hoe ermee om te gaan. Aan de hand van die aantekeningen kun je bepaalde verbanden trekken en bijvoorbeeld zien op welke momenten je het het zwaarst hebt. En het mooiste van alles: de app is nog eens gratis ook.

5. Fit Brains – iOS

Dementie is tegenwoordig de grootste doodsoorzaak, wat het uiterst belangrijk maakt dat je fit blijft tussen je oren. Fit Brains Trainer wordt al gebruikt door 18 miljoen mensen en verbetert bewezen je IQ en EQ. De (gratis!) app bevat meer dan 60 leuke spelletjes en 500 work-outs om je hersenen te trainen. Uit onderzoek blijkt dat het IQ in de westerse wereld flink is gedaald en wist je dat een gemiddeld persoon dagelijks zo’n 4 dingen vergeet? Het is zelfs zo dat een goudvis een langere spanningsboog heeft dan de gemiddelde Amerikaan. Oeps!

Deze informatie is samengesteld door UnitedConsumers.