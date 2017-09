Vijf voordelen van de iPhone X

Ondanks het futuristische voorkomen van de iPhone X, heeft hij dezelfde voordelen als de iPhone 8. Zo is ook de iPhone X gewoon stof- en waterdicht. En ook deze telefoon is draadloos op te laden via de veelgebruikte Qi-standaard . Apple sluit dus geen compromissen!

Apple koos bij de iPhone 8 en iPhone 8 Plus voor het traditionele uiterlijk dat lijkt op de iPhone 7 , maar de iPhone X is een geval apart. Nog nooit kwam Apple met zo’n vernieuwd ontwerp als bij de iPhone X. De voorkant van de telefoon bestaat vrijwel alleen uit touchscreen. De randen rondom het scherm zijn flinterdun en hierdoor ziet de telefoon eruit alsof hij uit de toekomst komt.

Voordeel 2: een andere schermtechnologie

Eén de grootste pluspunten van de iPhone X is misschien wel zijn scherm. Met een formaat van maar liefst 5,8 inch is dit display supergroot. Datzelfde geldt voor de resolutie van 2436x1125 pixels. Nog nooit had een iPhone zo’n hoge schermresolutie. Wat dit concreet voor jou betekent? Je kunt onder andere in een hogere resolutie video’s kijken.

Daarnaast is de iPhone X Apple’s eerste telefoon met een OLED-display. Of, zoals Apple dat zelf noemt: Super Retina. Dit schermtype heeft een hogere schermhelderheid en betere kleurweergave dan de LCD-displays van andere iPhones.

Voordeel 3: de beste hardware

Met de Apple A11 Bionic-processor heeft de iPhone X een goed stel hersens. Hierdoor starten apps in no-time op en werkt de telefoon vloeiend en zonder te haperen. Je hebt keuze uit 64 en 256 GB opslaggeheugen, wat allebei meer dan genoeg is. Je schakelt snel tussen apps en iOS 11 is een zeer gebruiksvriendelijk besturingssysteem. Maar daarover later meer!