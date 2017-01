Slimme armband meet vruchtbaarheid voor vrouwen die zwanger willen worden

Wil jij dolgraag kinderen, maar heb je geen idee wanneer je precies ovuleert? De technologie kan je daar een handje bij helpen! Deze slimme armband vertelt je precies wanneer je vruchtbaar bent en de meeste kans hebt om zwanger te raken. De polsband met de naam Ava meet onder andere je hartslag en temperatuur en aan de hand daarvan houdt de armband je menstruatiecyclus bij. Je hoeft hem alleen 's nachts te dragen en in de bijbehorende app kun je je vruchtbaarheid terugvinden. De Zwitserse oprichter Lea von Bidder zegt dat de polsband beter werkt dan wanneer je zelf je menstruatiecyclus bijhoudt.

Bovendien kun je Ava blijven gebruiken wanneer je zwanger bent. De polsband meet namelijk tijdens de zwangerschap je slaap en gezondheid.



Ava is voor 199 euro te koop via de website van de fabrikant en wordt ook in Nederland geleverd.