Samsung Galaxy S8: zijn dit de specificaties?

Woensdag kondigt Samsung zijn nieuwe toptelefoon aan, de Galaxy S8. Over dit vlaggenschip is al het nodige gezegd en geschreven. Wij zitten de mogelijke specificaties van de Samsung Galaxy S8 voor je op een rijtje.

Goed om te weten: de specificaties zijn niet door Samsung bevestigd. Ook uitgelekte foto’s zijn niet door Samsung zelf verspreid. Het is dus niet zeker of de specificaties die we in dit artikel noemen ook écht kloppen.

Gebogen scherm

De Galaxy S8 krijgt standaard een gebogen scherm. Dit ‘Edge’-display was voorheen alleen voorbehouden aan de Edge-smartphones. Zo heeft de Galaxy S7 Edge wél een gebogen scherm, de ‘gewone’ Galaxy S7 niet. Daar komt dus nu verandering in.

Het scherm van de Galaxy S8 krijgt een formaat van 5,8 inch. Dit is een stuk groter dan bij vorige Samsung-telefoons. Hoe dat kan? De randen boven en onder het scherm zijn veel dunner. Bijkomend effect: de telefoon gaat er hierdoor futuristisch uitzien. De resolutie is met 2960x1440 pixels bovendien hoger dan ooit. Zo kijk je video’s altijd in een goede kwaliteit!

Galaxy S8 specificaties

De Galaxy S8 krijgt mogelijk een processor die door Samsung zelf is gemaakt. Het gaat hier om een Exynos 8895-processor. Deze chipset heeft acht kernen die het rekenwerk uitvoeren. De kloksnelheid zou op 2,3 GHz liggen, wat heel hoog is. Dit betekent dat apps waarschijnlijk supersnel opstarten en dat de telefoon niet hapert. Dankzij 4 GB aan werkgeheugen zou je snel tussen de ene en de andere app kunnen schakelen.

Camera’s

Benieuwd naar de camera’s van de Galaxy S8? Ook daar is al het een en ander over bekend. Net als de Galaxy S7 zou deze foto’s schieten in 12 megapixel. Het verschil? Een modernere sensor die sneller werkt en nóg betere foto’s maakt. Aan de voorkant komt een 8-megapixelcamera te zitten, een verbetering ten opzichte van vorige telefoons. Hiermee maak je de beste selfies. Ook onder donkere omstandigheden, want de camera zou meer licht kunnen opvangen. Handig voor het maken van foto’s tijdens een zonsondergang!

Komt er nóg een Galaxy S8?

Naast de Galaxy S8 zou Samsung woensdag nóg een telefoon presenteren. Het gaat hier waarschijnlijk om de Galaxy S8+. Het verschil tussen deze telefoon en de Galaxy S8 zou ‘m vooral zitten in het schermformaat. Het display van deze telefoon zou met 6,2 inch namelijk een stukje hoger zijn. Ook krijgt deze smartphone waarschijnlijk een camera met twee lenzen. Hiermee zou je onder donkere omstandigheden nóg betere foto’s kunnen maken.

Zeker is dat natuurlijk niet, want Samsung houdt zijn lippen stijf op elkaar. Tot woensdagavond, wanneer het de Galaxy S8 presenteert. Dan weten we of dit inderdaad écht de specificaties zijn van de Samsung Galaxy S8!