Overal je eigen bioscoop met de LG Minibeam

Helaas hebben we niet allemaal ruimte voor een privé bioscoop. Een avondje naar de bios is ook leuk, maar het zou fijn zijn als dit toch wat meer binnen handbereik ligt. LG heeft vandaag de Minibeam geïntroduceerd, een beamer waarmee je je eigen bioscoop creëert.

De Minibeam is een kleine, draagbare beamer waarmee je over je eigen bioscoop of presentatiezaal kunt maken. In totaal kun je de beamer tien jaar lang, elke dag acht uur per dag afspelen, voordat de branduren op zijn. De beamer is met verschillende apparaten en video on demand te gebruiken. Het apparaat heeft speakers, maar je kunt ook een geluidsinstallatie aansluiten voor beter geluid.