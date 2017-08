Met deze app kan je overal ter wereld foto's sturen naar een fotoframe

Je bent op vakantie geweest en je wil dolgraag al je kiekjes met je familie delen. Maar hoe gaat dat als je opa en oma helemaal geen Facebook of Instagram hebben? Alles via de mail sturen neemt zoveel tijd in beslag, en een fotoboek maken is al helemaal veel moeite. Niet getreurd, vanaf nu kan je ook foto's via wifi sturen naar een fotoframe.

Overal ter wereld

De Denver Social Photoframe is een digitaal fotokader waarmee je via wifi verbinding kan maken. Zo hoef je niet ter plekke aanwezig te zijn om je foto's met je opa en oma te delen.

Je stelt simpelweg de photoframe in door het te verbinden met de wifi en je kan voortaan overal ter wereld je foto's versturen. De foto's kan je bewerken en versturen via de speciale Frameo app. De enige voorwaarde is dat jij zelf ook internet op je smartphone hebt. Met een druk op de knop verschijnen je mooie strand foto's op magische wijze in de woonkamer van je grootouders. Waarschuw ze wel even van tevoren - je wil niet dat ze zich rot schrikken.