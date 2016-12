Dit zijn de nieuwe kleuren van de iPhone 7

Vanaf vrijdag 9 september kon je in Nederland de iPhone 7 al voorbestellen en vanaf vrijdag 16 september is ‘ie verkrijgbaar. Maar in welke kleuren kun je de iPhone 7 eigenlijk kopen?

De iPhone 7 wordt in maar liefst vijf kleuren uitgebracht. Hij komt in het zwart, matzwart, zilver, goud en roségoud. Er schuilt echter een klein addertje onder het gras. De gitzwarte variant van de iPhone 7 is alleen verkrijgbaar als je een opslagcapaciteit neemt van 128 of 256 GB. Bij het exemplaar van 32 GB kun je kiezen uit zwart, goud, zilver en roségoud. Overigens erkent Apple dat de gitzwarte variant snel zou krassen, maar de praktijk moet dit nog uitwijzen.

Je las het net al: de opslagcapaciteit is groter dan voorheen. De iPhone 6s had nog een minimale opslagcapaciteit van 16 GB, terwijl de iPhone 7 dus minimaal 32 GB opslaggeheugen heeft. Deze variant kost los 769 euro, maar je kunt ‘m ook nemen in combinatie met een abonnement bij KPN, Vodafone en T-Mobile. Het exemplaar met 128 GB is 879 euro en de 256 GB-variant kost 989 euro. Ook deze smartphones kun je in combinatie met een abonnement nemen.

De iPhone 7 werd op 7 september in de Verenigde Staten aangekondigd, samen met de iPhone 7 Plus. Qua uiterlijk lijkt hij veel op zijn voorganger, de iPhone 6s, maar als je in detail kijkt, zijn er wel degelijk veel verschillen te zien. Zo is de iPhone 7 stof- en waterdicht: hij kan een half uur tot een meter onder water blijven. Bovendien heeft de iPhone 7 geen koptelefooningang meer: je kunt de headset draadloos, via een tussenstukje of direct via de lightning-ingang aan de telefoon koppelen.

Ook de startknop is vernieuwd. Deze is nu drukgevoelig en kan trillingen aan jou doorgeven. Zo kunnen apps beter met je communiceren. Natuurlijk zit er in de button ook een vingerafdruksensor om de iPhone 7 supersnel mee te ontgrendelen. Daarnaast heeft Apple de hardware geüpdatet. In de smartphone zit een nieuwe processor, de A10 Fusion, die volgens Apple zowel sneller als zuiniger is. Hierdoor starten apps op de iPhone 7 sneller op én gaat de batterij twee uur langer mee dan die van de iPhone 6s.

Minstens zo belangrijk: de camera is ook vernieuwd. Deze maakt foto’s in 12 megapixel en heeft een lager diafragma dan dat van zijn voorganger. Goed nieuws: want zo maak je ook onder donkere omstandigheden mooie, scherpe foto’s en video’s. Perfect voor tijdens een avondje uit, dus! Ook de selfiecamera is verbeterd. Deze maakt nu foto’s in 7 megapixel: een nuttige verbetering.