Deze partyspeakers zijn de ultieme uitkomst voor een zomers feestje

Hoewel de zon begint te schijnen hebben wij fijne wintersporttripjes nog niet uit ons geheugen gewist. Een feestje hebben we in ieder geval gemist terwijl we met onze snoet in de lentezon zaten: twee professionele snowboarders hebben namelijk behoorlijk in stijl het Snowbombing festival 2017 geopend in Mayrhofen.

Liefhebbers van wintersport of gewoon een goed feestje? Dan had je dit niet willen missen.

In een met ledverlichting en XB40 speakers uitgerust pak, gleden pro's Steve Gruberen Chris Kröll de berg af. De reden was niet om ons alleen te impressen met hun moves, nee: ze demonstreerden ook de toffe functies van de nieuwe Sony XB40 EXTRA BASS draadloze speakers met discolichten en stroboscopen.