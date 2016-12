Tattoo als kunst

Scott Campbell is kunstenaar en tattoo-artist. In 2015 introduceerde hij de kunstinstallatie ‘Whole Glory’. Een wand met een gat. Aan de ene kant zit Scott. Aan de andere kant steekt iemand een arm door het gat en vervolgens gaat Scott aan de slag. Hij plaatst een tattoo op basis van intuitie. Er is geen communicatie. Hij tatoeëert wat zijn inspiratie hem brengt. Pas als het klaar is zie je wat er op jouw arm is gezet.

I want to come as close to connecting that needle with my intuition as possible.

Whole Glory komt naar Londen

Ter gelegenheid van Frieze Week komt Scott met Whole Glory naar Londen. Op 7, 8 en 9 october maak je zelf kans op een unieke (gratis) tattoo. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Lazarides Gallery in Covent Garden. Op basis van loting worden mensen geselecteerd die aan het project mee gaan doen en een tatoeage krijgen. Lees meer op de website van de galerie. Frieze Week is een van de grootste events voor Hedendaagse Kunst en Cultuur in Londen. Jaarlijks vindt het events plaats in Regents Park met ruim 60 galeries en zo'n 1,000 kunstenaars.

Over Scott Campbell

Scott werd geboren in Louisiana in 1977. Hij studeerde Biochemie in Texas, maar een carrière als biochemist zag hij niet zitten. Hij ging naar San Francisco waar hij in de leer ging bij Picture Machine. In 2005 vestigde hij zich in New York met een eigen tattoo shop Saved Tattoo. In zijn klantenkring vele bekende namen zoals mode ontwerper Marc Jacobs, model Helena Christensen en acteur Robert Downing jr. In zijn werk beperkt hij zich niet tot tattoos Hij heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwend kunstenaar.